Kayseri'de çiftçilere 400 ton tohumluk desteği verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 400 ton tohumluk desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, tarımsal kalkınma için hazırladıkları projeler kapsamında bu yıl da çiftçilere tohum dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 Nisan Salı günü 16 ilçe çiftçisine 300 ton nohut ve 100 ton aspir olmak üzere toplam 400 ton tohum dağıtılacaklarını belirten Büyükkılıç, "16 ilçemizdeki üreticilerimize 10 milyon liralık 300 ton nohut tohumu ve 'Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor' projesi kapsamında çiftçilerimize 1 milyon 500 bin TL'lik de 100 ton aspir tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Şimdiden çiftçimize hayırlı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.