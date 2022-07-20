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Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret

Kayseri'de CHP heyeti, MAZLUMDER Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Kayseri'de CHP heyeti, MAZLUMDER Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

MAZLUMDER'den yapılan açıklamaya göre, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindekiler MAZLUMDER'e ziyarette bulundu.

CHP heyetini, dernekte şube başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Taş, üye profilleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve bürokrasi ile ilişkileri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Çetin Arık Kayseri Güncel Haberler

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