Kayseri'de "change" araç operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de düzenlenen "change" araç operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen "change" araç operasyonunda 33 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobillerin motor ve şasi numarasını "change" yöntemiyle değiştirip satmaya çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda polis tarafından düzenlenen operasyonda, 13 araca el konuldu, 33 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel