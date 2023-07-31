Kayseri'de cezaevine gireceğini öğrenen şahıs çatıya çıktı
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Kocasinan ilçesinde hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs, cezaevine gireceğini öğrenince 7 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıs, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.
Kayseri'de cezaevine gireceğini öğrenen şahıs, 7 katlı inşaatın çatısına çıktı. İkna edilerek aşağı indirilen şahıs, polis merkezine götürüldü.
Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. cezaevine gireceğini öğrenince 7 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri inşaatın altına şişme yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirilen M.B., polis merkezine götürüldü. - KAYSERİ