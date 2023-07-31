Kayseri'de cezaevine gireceğini öğrenen şahıs çatıya çıktı

Kocasinan ilçesinde hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs, cezaevine gireceğini öğrenince 7 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahıs, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi ve polis merkezine götürüldü.