Kayseri'de Çevre Haftası kutlanıyor - Haberler

Kayseri'de Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda hafta dolayısıyla düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Livdumlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgeleriyle her yıl 1-7 Haziran'ın Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacağını bildirdi.

Hafta kapsamında "İlk Adım Çevre Yürüyüşü"nün 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirileceğini belirten Livdumlu, "Ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Dijital ve Engelsiz Çevre Çocuk Akademisi' adıyla hayata geçirilen eğitim platformumuz tanıtılacak. Çevre müfettişi çocuklarımızla atık toplama, ayırma tesisinin ziyaret edilmesi, çevre konulu çocuk tiyatrosu gibi etkinlikler yapacağız." diye konuştu.