Kayseri'de çeşitli suçlarından aranan 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı. Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey, Fatih, İdris, Yavuz Selim ve Güzelöz mahallelerinde meydana gelen "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Şüpheliler C.B, İ.A ve M.A'nın çaldıkları malzemelerin bir kısmını Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bulunan ikametlerinde sakladıklarını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.A. ve C.B'yi yakalayan ekipler, ele geçirilen malzemeleri sahiplerine teslim etti. Gözaltına alınan zanlılardan C.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, M.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari İ.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Yeşilhisar Hisarcık Kayseri Güncel Haberler

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