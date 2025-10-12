Haberler

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 99 zanlı yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-17" operasyonu gerçekleştirdi.

Toplam 672 personelin katıldığı operasyonda, 18 bin 917 kişi ve 6 bin 525 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, çeşitli suç aletleriyle 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
