Kayseri'de 74 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-14" operasyonu ile şok uygulamalar gerçekleştirdi.

Toplam 63 ekip ve 755 personelin katıldığı çalışmalarda, 13 bin 921 kişi ve 6 bin 123 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
