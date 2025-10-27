Haberler

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 67 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit Murat Akpınar-4" operasyonu gerçekleştirdi.

827 personelin katıldığı operasyonda, 16 bin 523 kişi, 236 park, 107 bağ evi ve 71 umuma açık alan kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 35 fişek, hacizli otomobil ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
