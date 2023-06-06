Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

Kayseri'de, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve kasten yaralama suçlarından aranan 33 kişi, polis ekiplerince yakalandı. 10 hükümlü cezaevine konulurken, 23 şüpheli serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından aranan 33 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Şüpheliler, saklandıkları evde yakalandı. Haklarında 6 yıl 4 ay ile 1 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulurken, çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. (DHA)