Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve biri hükümlü olan 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve biri hükümlü olan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışmada yakalanan H.P, E.U. ve A.Ç'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden bazı suçlardan toplam 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P. adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

E.U. ve A.Ç. ise adliyeye sevk edildi.