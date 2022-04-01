Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı - Haberler

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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan, aralarında hükümlülerin de olduğu 20 kişiye yönelik 90 personelin katılımı ile 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli suçlardan 1 ay 7 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 13 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 13 hükümlü cezaevine gönderildi, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adreslerde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13'ü firari hükümlü 18 kişi yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

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