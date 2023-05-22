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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Kayseri'de Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 11 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 15-22 Mayıs tarihlerinde kentin farlı noktalarında uygulama yaptı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Kayseri Güncel Haberler

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