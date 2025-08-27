Kayseri'de Cenaze Karışıklığı: Yanlışlıkla Başka Mezara Gömüldü

Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Fatma Adıbelli'nin cenazesi, morgda başka bir cenazeyle karıştırılarak Yozgat'ta defnedildi.

Talas ilçesinde yaşayan Adıbelli, 24 Ağustos Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki morga götürülen kadının cenaze töreni, yurt dışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.

Morgdan teslim almaya gittiklerinde cenazelerinin olmadığını öğrenen Adıbelli'nin yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer tarafından yapılan araştırmada, aynı morgda cenazesi bulunan 71 yaşındaki Hamidiye İpek'in yakınları tarafından Adıbelli'nin cenazesinin yanlışlıkla alınarak Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesine götürüldüğü ve burada defnedildiği öğrenildi.

Yakınlarının başvurusuyla jandarma ekipleri nezaretinde Adıbelli'nin cenazesi, yanlışlıkla gömüldüğü mezardan çıkarılarak memleketine getirildi ve Başakpınar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Adıbelli'nin kardeşi Oğuz Ünalan, gazetecilere, 24 Ağustos Pazar günü ablasının cenazesini Şehir Mezarlığı'ndaki morga götürdüklerini ve teslimat makbuzu aldıklarını söyledi.

Ablasının evlatlarının yurt dışında olmasından dolayı cenazeyi salı günü defnetmek için beklediklerini anlatan Ünalan, cenazelerini morgdaki 14 numaralı dolaba koyduklarını belirtti.

Cenazeyi almaya gidip dolabı açtıklarında cenazenin yerinde olmadığını gördüklerini kaydeden Ünalan, cenazelerinin yanlışlıkla başkaları tarafından alındığını dile getirdi.

Cenazelerinin Yozgat'a gittiğini ve orada yanlışlıkla defnedildiğini öğrendiklerini belirten Ünalan, şöyle devam etti:

"Bizim cenazemiz Yozgat'ın Ovakent beldesine buradan 60 kilometre uzaklıkta. Oraya gitti gömüldü, biz de salı gömecektik. Bir gün geçmiş. Karşı tarafın beyanına göre 'Biz 15 numaralı dolaptan cenazeyi aldık' diyor. Peki benim cenazem 14 numaralı dolaptan çıktı, 15'e girdi. Bunu kim kaldırdı? 15'ten bu adamlara kim verdi? Bunu kim teslim aldı, niye karıştı? Biz şimdi sesimizi çıkartmasak bir başkasına olacak. Mezar açıldı. Cenazemizi almaya gittiğimizde bayağı deforme olmuş. Mezarlık müdürlüğü, şefi, gassalı, cenazeyi teslim alandan davacı olacağım."

Ünalan, ablasının cenazesini Başakpınar Mahalle Mezarlığı'na defnettiklerini belirterek, benzer durumdaki ailelere cenazelerini iyi teşhis etmeleri gerektiğini önerdi.

Taziye için Kayseri'ye gelen Hamidiye İpek'in torunu Hatice Efe de babaannesinin Alzheimer hastalığından dolayı kentteki özel bir hastanede 25 Ağustos Pazartesi günü hayatını kaybettiğini belirterek, cenazesinin Şehir Mezarlığı'ndaki morga gönderildiğini söyledi.

Morgda olay günü birçok cenazenin bulunduğunu ve acılı bir durumda olduklarını anlatan Efe, morgda kendilerine teslim edilen cenazenin sadece gözlerinin gösterildiğini öne sürdü.

Mezarlıkta teşhis için ailecek cenazenin açılmasını talep ettiklerini ancak çevrede mahallelilerin olmasından dolayı cenazeyi açamadıklarını anlatan Efe, "Biz de çok mağduruz. Ertesi gün biz acımızı yaşayamamışken, hala çok kötüyken bizi aradılar. Dediler ki 'Teşhis etmeniz gerekiyor'. Hepimiz şok içerisine girdik. Çünkü hiçbirimiz uyuyamadık." dedi.

Diğer acılı aileyle köye gittiklerini ve savcılık kararıyla mezarı açtıklarını anlatan Efe, yaşanan durum karşısında çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Ortada bir acının olduğunu ifade eden Efe, "Biz tanıştık, çok güzel karşılandık. Biz de aynı şekilde çok güzel karşıladık. Kendi aracımızla karşı tarafın ailesiyle beraber gidip baktık. Tekrardan buraya başsağlığına geldik. Hani iki tarafta anlayışsız olsaydı o zaman ne olacaktı? Çünkü ortada acı var. Belki insanların başına gelmediğinden bilmiyorlar ama ortada gerçek bir acı var." diye konuştu.