KAYSERİ'de Çelik Çaydanlık Seti Üreten İş Yerinde Yangın Çıktı

KAYSERİ'de çelik çaydanlık seti üreten iş yerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Demirciler Sitesi 18'inci Cadde'de meydana geldi. Çelik çaydanlık seti üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yangın, 8 itfaiye aracı ve 30 personelin çalışmasıyla yaklaşık yarım saatte söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.