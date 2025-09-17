Kayseri'de Çekicide Gizli Bölmede Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Kayseri'de çekicinin alt kısmına özel tertibatlı yapılan gizli bölmede saklanan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Kayseri kara yolu uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çekicinin alt kısmına özel tertibatlı yapılmış bölmede gizlenen 2 kişi bulundu. Yapılan incelemede, bu kişilerin ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen M.T. (36) ile Ö.T. (40) gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.