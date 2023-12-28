Kayseri'de çekicide 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir çekici üzerinde 400 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir çekicide 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, bir çekici üzerinde gerçekleştirdikleri kontrolde 400 paket kaçak sigara buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel