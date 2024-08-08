Kayseri'de Cayrokopter ile yapılan denetimlerde 18 sürücüye ceza uygulandı

KAYSERİ'de, jandarma tarafından Cayrokopter ile havadan yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 18 sürücüye, toplam 35 bin 161 TL ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde Cayrokopter ile 2 saatlik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 252 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerden 18'ine çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 35 bin 161 TL ceza uygulandı. Ayrıca 8 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi.