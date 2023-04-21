Kayseri'de çatısı yanan 4 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Kayseri'de çatısı yanan 4 katlı binanın sakinleri tedbir amaçlı boşaltılarak belediye misafirhanesine yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesi Yavuzselim Mahallesi 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Binadaki yaklaşık 30 kişi Bünyan Belediyesi Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Kaymakam Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Özkan Altun olay yerinde incelemede bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.