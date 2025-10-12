Haberler

Kayseri'de Çatıda Tadilat Yapan Kişi Düşerek Yaralandı

Kayseri'de Çatıda Tadilat Yapan Kişi Düşerek Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tadilat yaptığı çatıda dengesini kaybeden 55 yaşındaki Y.T., sağanak yağış nedeniyle beton zemine düştü. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de tadilat yaptığı çatıyı kontrol ettiği sırada beton zemine düşen kişi yaralandı.

Bir süre önce Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki komşusunun 2 katlı evinin çatısında tadilat yapan Y.T. (55), kontrol için çatıya çıktığı sırada sağanak başladı.

Sağanak nedeniyle çatıda dengesini kaybeden Y.T, beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Y.T, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
