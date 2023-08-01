Kayseri'de çatı yangınında işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında çatıdan çıkamayan bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında çatıdan çıkamayan işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenenlerde ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yangında çatıdan çıkamayan işçi Seydi D.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ