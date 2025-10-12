Haberler

Kayseri'de Çatı Kontrolü Sırasında Düşen Adam Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, sağanak yağmur nedeniyle çatıda dengesini kaybederek düşen Y.T. (55) yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAYSERİ'de, sağanağın etkili olduğu havada tamir ettiği çatıyı kontrol etmek isterken ayağı kayıp düşen Y.T. (55), yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce komşusunun 2 katlı evinin çatısında tadilat yapan Y.T., tamir yapılan bölümü kontrol için çatıya çıktı. Y.T., kentte etkili olan sağanak nedeniyle çatıda olduğu sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada! Sahnede şarkı söylerken yere yığıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.