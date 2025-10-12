Kayseri'de Çatı Kontrolü Sırasında Düşen Adam Yaralandı

KAYSERİ'de, sağanağın etkili olduğu havada tamir ettiği çatıyı kontrol etmek isterken ayağı kayıp düşen Y.T. (55), yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce komşusunun 2 katlı evinin çatısında tadilat yapan Y.T., tamir yapılan bölümü kontrol için çatıya çıktı. Y.T., kentte etkili olan sağanak nedeniyle çatıda olduğu sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.