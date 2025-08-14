Kayseri'de 'Çarşı Melikgazi' Tanıtım Günleri Başladı

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince yapılan "Çarşı Melikgazi"nin tanıtım günleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Çarşı Melikgazi"yi merak eden esnaf ve vatandaşlar bilgi almak için tanıtım günlerine katılarak çarşıyı gezdi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projenin 7 bin metrekare alanda, 2 katlı olarak inşa edildiğini ifade etti.

Çarşının birçok özelliği bünyesinde barındırdığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İçerisinde farklı ticari birimlerin bulunacağı ve 7 gün açık olacak, çarşı çok sevildi, yakından takip edildi. Çarşımızın içinde kafe, yeme içme mekanları, kuruyemiş, balık ürünleri, süt, et ve tavuk ürünleri, baharat, aktar, şekerleme, çikolata, helva, unlu mamulleri, pastane, tatlı, şarküteri, çiçekçi, pastırma, sucuk, turşucu, kahveci, manav, pasta malzemeleri ve çocuk gıda ürünleri olmasını planlıyoruz. 17 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek olan tanıtım günlerimiz saat 14.00 ve 22.00 arasında yapılacak."