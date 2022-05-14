Kayseri'de çarşı iş yerlerinin cephe ve zemin düzenleme çalışmaları istişare edildi - Haberler

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çarşı merkezindeki iş yerlerinin cephe ve zemin düzenleme çalışmaları için esnafla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç başkanlığında, Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, alt yapı kuruluşlarının temsilcileri ve esnaf katıldı.

Büyükkılıç, her aşamada Ticaret Odası ile istişare ederek çalıştıklarını belirtti.

Esnafı mağdur etmeden hayata geçirilmesi yönünde gerekli duyarlılığı göstereceklerini aktaran Büyükkılıç, "Bu etaptan sonra devamını sağlayacak gayretimiz olacak inşallah. Bizimle işbirliğiniz olursa başarırız. Birliğimizin beraberliğimizin bereket olduğunu, başarıya da destek olduğunu bir kez daha paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.