Kayseri'de Çamura Saplanan Yılkı Atı Kurtarıldı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde bataklıkta çamura saplanan yılkı atı, 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde akşam saatlerinde yılkı atının bataklıkta çamura saplandığını görenler, durumu Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneği'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve İncesu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılkı atı, mahallelilerin de yardımıyla 4 saat süren çalışma ile bataklıktan çıkarıldı. Atın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Furkan KAVUKLU-Kamera KAYSERİ,