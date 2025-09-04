Kayseri'de Cami Tuvaletinde Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kayseri'de bir caminin tuvaletinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de cami tuvaletinde kavga ettiği kişi tarafından bıçaklanan F.P. (38), ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Sevim Kumlu Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. F.P. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. F.P., kavgada bıçakla ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kaçmaya çalışıp, bir taksi durağının önünde yere yığılan F.P., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.