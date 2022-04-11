Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor

Kayseri'de bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.

Melikgazi ilçesindeki Gülük Camisi girişine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kitap bırakıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yaptığı incelemede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu 12 kitabın cami girişine bırakıldığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin tespiti ve yakalaması için çalışma başlattı.

Kitaplar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü.

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Kayseri, Cami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title