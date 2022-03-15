Çalıntı kabloların istiflendiği metruk bina yandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıntı kabloların depolandığı metruk binada yangın çıktı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıntı kabloların depolandığı metruk binada yangın çıktı.
Sanayi Mahallesi 6011 Sokak'taki metruk binanın 4. katında çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken binada hasar meydana geldi.
Binada, çalıntı olduğu düşünülen yanmış kablolar bulundu.