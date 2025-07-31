Kayseri'de Çalıntı Elektrik Telleri Gizleyen Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de Çalıntı Elektrik Telleri Gizleyen Üç Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen üç şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin bu eylemi, bir elektrik şirketinden çalınan telleri satma amacıyla gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde, çalıntı elektrik tellerini kayaların arasına gizleyen 3 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Develi-Erciyes yolu üzerinde 3 kişinin kamyon kasasından elektrik tellerini indirerek kayalar arasına sakladığı görüldü.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu T.G, İ.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların, Develi ilçesinde deposu bulunan bir elektrik şirketinden kamyona yüklenen 6 rulo elektrik telini, sevkiyat sonrasında satıp elde edecekleri geliri kendi aralarında paylaşmak amacıyla kayaların arasına gizlediklerini beyan ettikleri kaydedildi.

Elektrik telleri sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.