Kayseri'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çalınan motosiklet, Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli ise adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çalınan motosiklet bulunup sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafabeyli Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

JASAT'ın da destek verdiği çalışmada kamera kayıtları da incelenerek tespit edilen şüpheli V.A. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı, motosiklet sahibine teslim edildi.