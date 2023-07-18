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Kayseri'de çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

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Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Işıktepe Sokak'taki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık 40 dönüm arazide etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kayseri'de çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Işıktepe Sokak'taki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 40 dönüm arazide etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

İtfaiye Erenköy Kayseri Güncel Haberler

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