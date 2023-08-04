Kayseri'de çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesindeki Yılanlı Dağı'nda çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kayseri'de çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Merkez Melikgazi ilçesindeki Yılanlı Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 200 dönüm çalılık alanda etkili olan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel