Kayseri'de çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülürken, 40 dönüm alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Eskitepe Sokak'ta bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de çok sayıda personelle yangına müdahale etti. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan ekipler tarafından kontrol altına alınırken, 40 dönüm alan küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ