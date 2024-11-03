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Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Destek
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla arıcılara arılı kovanlar dağıttı. Arıcılar, bu destekle bal hasadına başladı ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla dağıtılan arılı kovanlar arıcıları memnun etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki 16 ilçeyi kapsayan arılı kovan dağıtımından yararlanan arıcılar, bal hasadını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, üretim şehri Kayseri'de üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Öğretmen Alparslan Gözelli ise arı desteği neticesinde bir çıta bal aldığını ve arıların doğaya faydalı bir canlı olduğunu belirtti.

Arıları beslemek için doğaya çiçekler ektiğini ifade eden Gözelli, "Arıcılık kursundan belgemi aldım. Arıcılığı öğrendik. Küçük çaplı uğraşıyorduk. Büyükşehir Belediyesinin arı kampanyasından iki kovan da arı aldım. Belediyemize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahzemin Mahallesi'nde yaşayan emekli esnaf Yusuf Tekdemir de hobi amaçlı arıcılıkla uğraştığını belirterek, 30 kovanının bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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