Kayseri'de Büyükbaş Hayvan Dolandırıcılığı: 4 Şüpheli Gözaltında
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 570 bin liraya satılan 12 büyükbaş hayvanın dolandırıcılıkla temin edildiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Mağdurlar, dolandırıcılık suçlamasıyla jandarmaya başvurdu ve hayvanlar Sivas'ta bulundu.
Kayseri'de büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde baktıkları 12 büyükbaş hayvanı 570 bin liraya satan H.A. ve E.D, paralarını alamayınca jandarmaya suç duyurusunda bulundu.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hayvanlar Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulundu.
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan B.K, E.A, E.Y. ve F.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bulunan hayvanlar ise mağdurlara teslim edilecek.