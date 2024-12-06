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Kayseri'de Bulunan Para Dolu Çanta İmama Teslim Edildi

Kayseri'de Bulunan Para Dolu Çanta İmama Teslim Edildi
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Kayseri'de bir kişi, yolda bulduğu içinde 2 bin dolar ve 2 çeyrek altın bulunan çantayı cami imamına teslim etti. Çanta, kaybettiğini belirten kişiye geri verildi.

Kayseri'de bir kişi, yolda bulduğu para dolu çantayı cami imamına teslim etti.

İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Ali Ezrak, yolda bulduğu, içinde 2 bin dolar, 2 bin 750 lira ve 2 çeyrek altın bulunan çantayı, Pakize Çiflikçioğlu Camisi imam hatibi Hüseyin Mustafa Özler'e götürdü.

Aynı gün çanta kaybettiğini belirten ve içindeki miktarı bildiren vatandaşa, kaybettiği çantası teslim edildi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Ezrak'ı makamında ağırladı.

Burada konuşan Ezrak, Kayseri halkının kendilerine gönüllerini açtığını belirterek, teşekkür etti.

İl Müftüsü Ayvaz ise şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşimiz insan dolu, erdem dolu bir davranışta bulunarak içerisinde yüklü miktarda para olan çantayı bulduktan sonra din görevlimize getiriyor. Din görevlimiz de ilan yapmak suretiyle çantayı kaybeden kardeşimize ulaştırıyor. Çantayı kaybeden kardeşimiz yetimmiş. Çok manalıdır ki para, yetimlerin parasıymış. Bu güzel davranışından dolayı kardeşime teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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