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Kayseri'de Budama Yaparken Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen 92 yaşındaki Musa Mete hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde budama yapmak için çıktığı ağaçtan düşen Musa Mete (92), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Çifte Harman Sokak'ta meydana geldi. Budama yapmak için evinin bahçesindeki elma ağacına çıkan Musa Mete, dengesini kaybederek düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mete'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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