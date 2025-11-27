Kayseri'de Boşanma Davasında Kavga: 5 Yaralı
Kayseri'de boşanma davasından çıkan taraflar arasında adliye önünde yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.
Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından taraflar arasında adliye önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Adliyede görevli polislerin müdahale ettiği kavgada, iki taraftan 5 kişi darbedildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel