Kayseri'de Boşanma Davası Sonrası Kavga: 5 Yaralı

Kayseri'deki Aile Mahkemesi önünde boşanma davası sonrası çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay adliye önünde meydana geldi, taraflar arasında gerginlik kavgaya dönüştü ve sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

KAYSERİ'de boşanma davası sonrası adliye önünde taraflar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası olan iki taraf arasında duruşma sonrası adliye dışında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, aralarında davanın tanıklarının da olduğu 5 kişi arbedede yaralandı. Kavgaya, adliyede görevli polisler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından B.K., A.T., H.Y., M.C. ve İ.E., kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
