Haberler

Kayseri'de bir kişi eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kişi, eşiyle konuşmaya gittiği sırada tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürdü. Olay sonrası şüpheli, jandarmaya teslim oldu ve tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden bir kişi, tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı.

İ.Ş. eşinin yanına çıkmasını engellemeye çalıştığı öne sürülen M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı.

Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan şüpheli, jandarma tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilip adliyeye sevk edilen İ.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title