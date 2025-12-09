Kayseri'de bir kişi eşiyle konuşmak için gittiği binada görevlinin karısını öldürdü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya giden bir kişi, tartıştığı apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gelen İ.Ş. (51), bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. (36) ile karşılaştı.

İ.Ş. eşinin yanına çıkmasını engellemeye çalıştığı öne sürülen M.G'yi bıçakla yaralayıp, ardından karısının bulunduğu daireye çıktı.

Şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan şüpheli, jandarma tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilip adliyeye sevk edilen İ.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.