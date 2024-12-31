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Kayseri'de Boru Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'de Boru Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir boru ve profil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde boru ve profil fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'deki bir boru ve profil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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