Kayseri'de bölgesel asayiş uygulaması yapıldı
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bölgesel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünden resmi ve sivil personelden oluşan 14 ekipte 36 polis uygulamaya katıldı.
Özellikle hırsızlık konularıyla ilgili şüpheli araçların durdurulduğu, metruk evlerin kontrol edildiği uygulamada, şüphelilerin GBT sorgusu da yapıldı.
Uygulama kapsamında 345 kişi sorgulandı, 167 araç ve 11 metruk ev kontrol edildi, 10 araca trafik yönünden ceza uygulandı.