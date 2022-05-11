Kayseri'de bölgesel asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bölgesel asayiş uygulaması yapıldı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de bölgesel asayiş uygulaması yapıldı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bölgesel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünden resmi ve sivil personelden oluşan 14 ekipte 36 polis uygulamaya katıldı.

Özellikle hırsızlık konularıyla ilgili şüpheli araçların durdurulduğu, metruk evlerin kontrol edildiği uygulamada, şüphelilerin GBT sorgusu da yapıldı.

Uygulama kapsamında 345 kişi sorgulandı, 167 araç ve 11 metruk ev kontrol edildi, 10 araca trafik yönünden ceza uygulandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Motosikletli Polis Timleri, Hisarcık, Kayseri, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title