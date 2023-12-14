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Kayseri'de Birlikte Yaşadığı Kişi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Yaralandı

14 Aralık 2023 22:29 Güncelleme: 22:30 Abone Ol

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan S.Ç. ile M.A. arasında çıkan tartışma sonucunda S.Ç, M.A'yı av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı M.A. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılırken, zanlı S.Ç. gözaltına alındı.