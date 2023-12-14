Kayseri'de Birlikte Yaşadığı Kişi Tarafından Av Tüfeğiyle Vurulan Kadın Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan S.Ç. ile M.A. arasında çıkan tartışma sonucunda S.Ç, M.A'yı av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı M.A. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılırken, zanlı S.Ç. gözaltına alındı.
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi 106. Sokak'ta yaşayan S.Ç. ile M.A. arasında tartışma çıktı.
Arbedeye dönüşen olayla S.Ç, M.A'yı av tüfeğiyle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
M.A. ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıl, zanlı S.Ç. gözaltına alındı.