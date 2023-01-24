Kayseri'de bir kişiyi silahla öldüren kadın tutuklandı Güncel Haberler Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, bir kişiyi silahla vurarak öldüren kadın tutuklandı. Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, bir kişiyi silahla vurarak öldüren kadın tutuklandı. Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde M.C'yi (22) tabancayla ateş ederek öldüren 4 çocuk annesi S.A'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanede otopsi işlemi tamamlanan M.C'nin cenazesi ise ilçeye bağlı Şen Mahallesi'nde toprağa verildi. Kadının emniyetteki ifadesinde, komşusu M.C'yi kendisini sürekli rahatsız ettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi. Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde, dün, S.A'nın tabancayla ateş ettiği M.C. kaldırıldığı Akkışla İlçe Entegre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Yeni Mahalle Akkışla Kayseri Kululu Güncel Haberler

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