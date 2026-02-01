Kayseri'de bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçakla bir kişiyi yaralayan 17 yaşındaki B.B.S. yakalandı. Polis, şüpheliyi tespit ettikten sonra operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sahabiye Mahallesi'nde bir kişiyi bıçakla yaralayan B.B.S.'yi (17) yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel