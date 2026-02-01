Haberler

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçakla bir kişiyi yaralayan 17 yaşındaki B.B.S. yakalandı. Polis, şüpheliyi tespit ettikten sonra operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sahabiye Mahallesi'nde bir kişiyi bıçakla yaralayan B.B.S.'yi (17) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

