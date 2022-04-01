Son dakika haber | Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli daha yakalandı
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Son dakika haberi: Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde silahla başından vurulan Ö.T'nin (38) hastanede yaşamını yitirmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, şüpheli M.Ç'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.
Asri Mezarlık karşısında bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonla M.Ç. gözaltına alındı.
M.Ç'nin başka suçlardan hakkında 29 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 9 suçtan daha arandığı belirlendi.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç. adliyeye sevk edildi.
Olay
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart'ta, Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde bir kişinin silahla başından vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine sağlık görevlileriyle olay yerine gitmiş, yanında tabanca bulunan yaralı Ö.T. kaldırıldığı hastanede kurtulamamıştı.
Özel ekibin olaydan bir gün sonra yakaladığı şüpheli O.Y. (33) tutuklanmıştı.