Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı baba ve oğul tutuklandı - Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.T. (19) ile babası A.T, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Molla Caddesi'nde önceki gün çıkan kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan E.T. ile babası A.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilmişti.