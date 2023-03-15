Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığa ceza

Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili haklarında dava açılan 4 sanıktan biri para, üçü ise 3 ay 22 gün ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili haklarında dava açılan 4 sanıktan biri para, üçü ise 3 ay 22 gün ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ö.A.G, tutuksuz yargılanan B.C. ve H.O.C, öldürülen S.C'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık O.G. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı önceki mütalaasını yineleyerek, sanık Ö.A.G'nin "kasten öldürme", O.G, B.C. ve H.O.C'nin ise "silahla basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ö.A.G. savunmasında, akrabası olan sanık O.G'nin, ölen S.C'nin kahvehanesinde çıkan tartışmada darbedildiği ve rehin tutulduğu haberi üzerine olay yerine gittiğini öne sürdü.

Ailesine küfür edildiğini kaydeden Ö.A.G, "Ölen S.C'yi tanımam. Öldürme, yaralama kastım yoktu. 5 kişi su borularıyla bana saldırdı. Sadece kendimi savundum." diye konuştu.

Sanıklar B.C. ve H.O.C, Ö.A.G'nin yalan beyanda bulunduğunu ve kendisini darbetmediklerini iddia ederek, beraatlerini istedi.

Ölen S.C'nin müşteki eşi E.C. ise sanıklar Ö.A.G. ve O.G'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşim herkese iyilik yapardı. Suçsuz yere öldürüldü. 5 yetimim var. En ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Ö.A.G. ve O.G'den şikayetçi olduğunu kaydeden diğer müştekiler de olayı çıkardığını iddia ettikleri O.G'nin cezalandırılıp tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.A.G'ye "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını 18 yıla indirdi.

Sanık O.G'ye "silahla basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün, "suçu üstlenme"den ise 6 ay hapis cezası veren heyet, sanık H.O.C'ye "silahla basit yaralama" suçundan 3 ay 22 gün, B.C'ye ise aynı suçtan 2 bin 240 lira adli para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanık B.C'nin cezası için hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verdi.

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326 Sokak'taki bir kahvehanede 23 Mayıs 2022'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan S.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 4 kişiden Ö.A.G. tutuklanmıştı.