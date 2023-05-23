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Kayseri'de bir kişi silahla yaralandı

Kayseri'de bir kişi silahla yaralandı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'ndeki bir iş yerinde, O.U. ile A.P. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, O.U'nun silahla ateş etmesi sonucu A.P. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

A.P. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli O.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Kayseri Güncel Haberler

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